Sabalenka aceleró para meterse en tercera ronda de Roland Garros

La número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, superó la segunda ronda de Roland Garros tras derrotar a la francesa Elsa Jacquemot (67°), 7-5 y 6-2 en poco más de hora y media de partido.

La líder de la clasificación mundial sufrió más de la cuenta en el primer parcial ante una jugadora impulsada por el público local.

No obstante, la joven gala decayó en el segundo parcial y Sabalenka se fue con todo en busca del triunfo.

Ahora, Sabalenka, que busca su primer triunfo en el Grand Slam parisino, se medirá a la australiana Daria Kasatkina, 53 del mundo, que se impuso a la suiza Susan Bandecchi, en un ajustado 7-5 y 7-6 (11).