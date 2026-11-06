Alcaraz eliminó a Fritz del Masters de París y permitió clasificación de Jódar a las ATP Finals

El español Carlos Alcaraz revirtió dos puntos de partido contra el estadounidense Taylor Fritz y avanzó a sus primeras semifinales del Masters 1.000 de París, resultado que además repercutió en la definición del último clasificado para las ATP Finals.

El número 3 del mundo estuvo contra las cuerdas, pero logró afianzarse para llevarse el triunfo ante el 12° de la ATP por 6-7 (10), 7-5 y 6-3 en dos horas y 45 minutos: Por cuarta temporada consecutiva superó la barrera de las 40 victorias.

Gracias a este resultado Rafael Jódar (10°), verdugo de Alejandro Tabilo (30°), obtuvo el octavo cupo a las Finales ATP, a jugarse entre 15 al 22 de noviembre en Turín: El triunfo de su compatriota era el único escenario favorable para Jódar, pues Fritz estaba en carrera por aquella clasificación.

De vuelta con Alcaraz, su rival en las semifinales parisinas seré el noruego Casper Ruud (23°), quien despachó por 7-6 (5) y 6-4 al portugués Nuno Borges (49°), el primer tenista procedente de la fase previa en alcanzar los cuartos de final en la capital gala.

La otra semifinal la disputarán el estadounidense Ben Shelton (4°) y el francés Luca Van Assche (47°), que eliminaron respectivamente a Tommy Paul (14°) y Rinky Hijikata (83°).