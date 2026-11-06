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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Municipalidad de Macul citó al CSyD Colo Colo por falta de patente comercial: Arriesga clausura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club tendrá que comparecer ante el Juzgado de Policía Local.

Desde la institución alba aseguraron a Cooperativa estar exentos de patente por ser una corporación sin fines de lucro.

Municipalidad de Macul citó al CSyD Colo Colo por falta de patente comercial: Arriesga clausura
 CSyD Colo Colo (Facebook)
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La Municipalidad de Macul realizó una ronda de fiscalizaciones en el Estadio Monumental y sus alrededores, en una jornada que terminó con una citación al Club Social y Deportivo Colo Colo, acusado de no tener una patente comercial para operar.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, la revisión hecha el pasado martes 3 de noviembre dejó al club albo apercibido por mantener actividades comerciales relacionadas a "la venta de elementos deportivos y publicidad sin permiso municipal".

El CSyD durante días de partido, y de sus ramas en otros deportes, dispone un stand para adquirir sus indumentarias y pequeños elementos de merchandising.

Desde la asesoría jurídica club argumentaron a Cooperativa que al tratarse de una corporación sin fines de lucro están exentos de la exigencia de una patente, y que sus productos corresponden al canje de su cuota social.

La institución tendrá que presentarse en la audiencia en el Juzgado de Policía Local de Macul el 3 de diciembre. En caso de no regularizar la situación, la mayor consecuencia que arriesga el CSyD Colo Colo es la clausura de sus oficinas, ubicadas dentro del Estadio Monumental.

Blanco y Negro, también fue blanco de la fiscalización municipal, debido al manejo de la tienda oficial del fútbol profesional de Colo Colo, y todos su papeles están en regla.

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