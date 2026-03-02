Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Alejandro Tabilo conoció a su rival para el debut en el Masters de Indian Wells

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno enfrentará a una joven promesa del tenis español.

Alejandro Tabilo conoció a su rival para el debut en el Masters de Indian Wells
El chileno Alejandro Tabilo, 40° en el ranking mundial, conoció este lunes a su rival para el estreno en Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada.

Tras celebrarse el sorteo del cuadro principal del certamen californiano, Tabilo quedó emparejado con Rafael Jódar (103°), joven de 19 años y promesa del tenis español.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, Tabilo se encontrará con el ruso Daniil Medvedev (11°), flamante campeón del ATP 500 de Dubai, quien quedó libre en la primera fase por su condición de undécimo sembrado.

De momento, Tabilo es el único chileno en el cuadro principal de Indian Wells, ya que Nicolás Jarry (154°) quedó eliminado en la qualy y Tomás Barrios (115°) está jugando durante la noche de este lunes, ante el estadounidense Jagger Leach, para llegar al main draw.

 

