Alexander Bublik entró por primera vez al Top 10 con el título en Hong Kong

Alexander Bublik se consagró campeón este domingo del ATP 250 de Hong Kong, tras vencer por 7-6 y 6-3 al italiano Lorenzo Musetti, lo que le permitió entrar por primera vez al Top 10 del ranking mundial.

El kazajo subirá un puesto, desde la 11ª ubicación, gracias al noveno título en su carrera y el quinto en los últimos siete meses. El anterior fue el ATP de Hangzhou, también categoría 250.

Con esta victoria, Bublik, se convirtió en el segundo jugador activo de mayor edad en arribar al grupo de los diez mejores tenistas del mundo, con 28 años. El primero es Roberto Bautista Agut, quien lo logró con 31 años.

Por su parte, Musetti extendió una mala racha de siete finales consecutivas con derrotas. A pesar del traspié, este lunes aparecerá en el quinto puesto del ranking mundial.