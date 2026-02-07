Síguenos:
Deportes | Tenis | Torneos ATP

Cruce de chilenos: Garín y Barrios se medirán en el ATP de Buenos Aires

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Alejandro Tabilo, en tanto, enfrentará al local Facundo Díaz Acosta.

Cruce de chilenos: Garín y Barrios se medirán en el ATP de Buenos Aires
Este sábado los tenistas chilenos que dirán presente en el ATP 250 de Buenos Aires conocieron sus rivales de primera ronda.

Y el sorteo deparó que Cristian Garín (92°) enfrente a su compatriota Tomás Barrios (112°) por la primera ronda del certamen trasandino. El vencedor del duelo se medirá ante el italiano Luciano Darderi (23°).

El ariqueño y chillanejo se enfrentaron en cinco ocasiones en el circuito, con tres triunfos para Garín y dos para Barrios.

Alejandro Tabilo, en tanto, sacará chispas ante el argentino Facundo Díaz Acosta (301°).

El ganador de este cruce, enfrentará a la joya brasileña Joao Fonseca (34°), quien defiende el título y que quedó libre en primera ronda.

¿Cuándo y dónde ver el ATP de Buenos Aires?

El torneo comenzará este lunes 9 de febrero y finalizará el domingo 15 de febrero.

Podrás seguir los partidos a través de Disney+ premium.

