Cruce de chilenos: Garín y Barrios se medirán en el ATP de Buenos Aires
Alejandro Tabilo, en tanto, enfrentará al local Facundo Díaz Acosta.
Este sábado los tenistas chilenos que dirán presente en el ATP 250 de Buenos Aires conocieron sus rivales de primera ronda.
Y el sorteo deparó que Cristian Garín (92°) enfrente a su compatriota Tomás Barrios (112°) por la primera ronda del certamen trasandino. El vencedor del duelo se medirá ante el italiano Luciano Darderi (23°).
El ariqueño y chillanejo se enfrentaron en cinco ocasiones en el circuito, con tres triunfos para Garín y dos para Barrios.
Alejandro Tabilo, en tanto, sacará chispas ante el argentino Facundo Díaz Acosta (301°).
El ganador de este cruce, enfrentará a la joya brasileña Joao Fonseca (34°), quien defiende el título y que quedó libre en primera ronda.
El torneo comenzará este lunes 9 de febrero y finalizará el domingo 15 de febrero.
