¿Cuándo y dónde ver el debut de Alejandro Tabilo en el Masters 1.000 de Indian Wells?

El chileno Alejandro Tabilo, 40° en el ranking mundial, debutará este jueves en la primera ronda de el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada en el circuito ATP.

Tabilo enfrentará al joven Rafael Jódar (103°), de 19 años y promesa del tenis español, en un duelo inédito en la carrera de ambos.

De acuerdo a la organización del certamen californiano, Tabilo y Jodar saltarán a la pista dura de la cancha 6, en el último turno de la jornada.

Antes del partido de Tabilo se disputarán tres duelos de dobles, por lo que se espera que el enfrentamiento del chileno ante el joven tenista hispano sea cerca de las 19:30 horas (22:30 GMT).

El duelo será transmitido en TV en ESPN 2 o ESPN 3; y en streaming, se podrá ver en la plataforma Disney+.

También podrás seguir en vivo el resultado, junto a Cooperativa.cl.