Lorenzo Musetti y Alexander Bublik se citaron en la final del ATP de Hong Kong
Ambas semifinales se resolvieron en tres sets con sendas remontadas.
El ATP 250 de Hong Kong conoció a sus flamantes finalistas este sábado, con el italiano Lorenzo Musetti (7° del mundo) y el uzbeko Alexander Bublik (11°) como ganadores en semifinales.
Musetti fue el primero en firmar su clasificación, con duros parciales de 6-7(3), 7-5 y 6-4 ante el ruso Andrey Rublev (16°) en dos horas y 43 minutos.
Bublik, en una vía más rápida pero también a tres sets, derrotó al estadounidense Marcos Giron por 3-6, 6-4 y 6-2 en una hora y 41 minutos.
En el global, quien más celebró en las semis fue Musetti, pues además de instalarse en el partido por el título, también aseguró saltar al Top 5 del ranking mundial en la previa del Abierto de Australia.
La gran final en Hong Kong se disputará este domingo 11 de enero a las 04:30 horas de Chile (07:30 GMT).