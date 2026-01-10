Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.5°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Lorenzo Musetti y Alexander Bublik se citaron en la final del ATP de Hong Kong

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambas semifinales se resolvieron en tres sets con sendas remontadas.

Lorenzo Musetti y Alexander Bublik se citaron en la final del ATP de Hong Kong
 Prensa Hong Kong Open
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ATP 250 de Hong Kong conoció a sus flamantes finalistas este sábado, con el italiano Lorenzo Musetti (7° del mundo) y el uzbeko Alexander Bublik (11°) como ganadores en semifinales.

Musetti fue el primero en firmar su clasificación, con duros parciales de 6-7(3), 7-5 y 6-4 ante el ruso Andrey Rublev (16°) en dos horas y 43 minutos.

Bublik, en una vía más rápida pero también a tres sets, derrotó al estadounidense Marcos Giron por 3-6, 6-4 y 6-2 en una hora y 41 minutos.

En el global, quien más celebró en las semis fue Musetti, pues además de instalarse en el partido por el título, también aseguró saltar al Top 5 del ranking mundial en la previa del Abierto de Australia.

La gran final en Hong Kong se disputará este domingo 11 de enero a las 04:30 horas de Chile (07:30 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada