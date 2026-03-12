Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Sinner avanzó con autoridad a las semifinales de Indian Wells tras vencer a Tien

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Su siguiente rival será el alemán Alexander Zverev.

El tenista italiano, Jannik Sinner, número dos del mundo, no dejó dudas y avanzó con autoridad a las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells, tras derrotar a Learner Tien (27°), por 6-1 y 6-2, en los cuartos de final del certamen estadounidense.

En la primera manga, el oriundo de San Candido, quebró dos veces el servicio de su rival para quedarse con el set con facilidad.

En el segundo set, el desarrollo del encuentro no cambió, con el italiano sacando lo mejor de su repertorio tenístico, sellando el triunfo en apenas 67 minutos de juego.

En la siguiente ronda, Sinner se enfrentará a Alexander Zverev (4°), quien despachó al francés Arthur Fils (32°) por 6-2 y 6-3.

