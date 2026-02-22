Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Tabilo elogió a Etcheverry y reconoció problemas físicos tras caer en la final del ATP de Río

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno señaló que tuvo calambres y sintió "nervios" en el partido con el argentino.

Tabilo elogió a Etcheverry y reconoció problemas físicos tras caer en la final del ATP de Río
Alejandro Tabilo, 42° en el ranking mundial, dedicó elogios al argentino Tomás Etcheverry tras perder la final del ATP de Río de Janeiro y reconoció que tuvo problemas físicos en el encuentro.

"Fue un partido duro, muy físico, Tomás juega bien, metiendo mucho y aguantando bien. Tuve calambres, la espalda apretada. No me podía mover bien, él aguantó bien y sacó el partido", declaró Tabilo en la zona mixta.

En esa misma línea, Tabilo indicó que "habíamos empezamos muy bien. Pero sentí las molestias y me fui para atrás. Después no pude hacer el daño que tenía (...) Los nervios también llegaron. Él se mantuvo firme y no lo pude aprovechar".

Finalmente, dedicó palabras a los hinchas que lo apoyaron en la ciudad carioca.

"Duele (la derrota), es muy triste, pero también hay que agradecer a la gente que apoyó, y por más que duela, hay que estar ahí con el público. Va a tomar un tiempo, pero me da esta motivación esta semana, el partido fue bueno y hay que seguir trabajando para volver a esto", aseveró.

