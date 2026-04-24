Trungelliti denunció racismo y faltas de respeto del público en Madrid

El argentino Marco Trungelliti manifestó su molestia por el ambiente que se vivió durante su partido del jueves en la pista 3 de la Caja Mágica, donde cayó ante el español Daniel Mérida en un duelo que tuvo momentos de alta tensión, especialmente en el tercer set.

El encuentro debió ser interrumpido durante varios minutos luego de que el trasandino se negara a continuar por el comportamiento del público. Según se reportó, el jugador pidió la presencia del supervisor y reclamó por insultos, además de las bocinas y silbidos que marcaron el desarrollo del compromiso.

La situación fue escalando con el paso de los minutos y Trungelliti incluso se encaró con algunos seguidores en la grada. Finalmente, el triunfo quedó en manos de Mérida, que salvó dos puntos de partido y avanzó a la segunda ronda del certamen madrileño.

Horas más tarde, el tenista argentino utilizó su cuenta de Instagram para denunciar lo ocurrido y acusar comportamientos discriminatorios por parte de algunos asistentes.

"Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. ¿Me importa? No", escribió.