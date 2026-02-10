[VIDEO] Barrios dedicó besos a hinchas brasileños tras duelo con Seyboth Wild en Buenos Aires

Síguenos:
Deportes | Tenis | Torneos ATP

Barrios dedicó besos a hinchas brasileños tras duelo con Seyboth Wild en Buenos Aires

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un partido con alta tensión en las gradas se vivió este martes en el torneo argentino.

El chileno avanzó de ronda tras el retiro del brasileño.

Barrios dedicó besos a hinchas brasileños tras duelo con Seyboth Wild en Buenos Aires
Tomás Barrios avanzó a los octavos de final del ATP de Buenos Aires tras el retiro de Thiago Seyboth Wild, un partido que terminó con alta tensión en Argentina, con un irónico festejo del tenista chileno ante la rabia de su rival y los hinchas brasileños.

Barrios, 114° en el ranking ATP, estuvo a punto de perder con Seyboth Wild, pero logró aguantar y el brasileño tuvo que retirarse por problemas físicos después de dos horas de juego, cuando el marcador estaba 4-6 y 6-5.

Seyboth Wild se retiró frustrado y reventó su raqueta en la cancha de arcilla; y Barrios, por su parte, festejó con ironía, dedicándole besos a la hinchada brasileña que fue a alentar a su rival.

