Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

[VIDEO] Insólito momento: Humbert revisó su celular en pleno partido y quedó eliminado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido fue correspondiente a los octavos de final del ATP 250 de Montpellier.

Un insólito momento se vivió este miércoles en el ATP 250 de Montpellier, cuando el tenista francés Ugo Humbert (38° del ranking ATP) revisó su celular en medio de un tie break y terminó perdiendo el partido.

El encuentro, correspondiente a los octavos de final, enfrentó a Humbert con su compatriota Adrian Mannarino (70°). El partido se extendió hasta el desempate del tercer y definitivo set, donde Humbert se encontraba arriba por 4-3.

Sin embargo, el tenista se dirigió al banco, revisó su teléfono y ofreció disculpas de inmediato. Tras ese episodio, no volvió a ganar un solo punto y terminó cediendo el duelo por 7-6, 3-6 y 6-7 (3).

 

