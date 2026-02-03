Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

[VIDEO] Tenista francés debió retirarse luego de un desafortunado pelotazo en el ojo

[VIDEO] Tenista francés debió retirarse luego de un desafortunado pelotazo en el ojo
El francés Giovanni Mpetshi Perricard sufrió un desafortunado percance que le obligó a retirarse del partido que perdía ante su compatriota Arthur Gea en la primera ronda del ATP de Marsella.

Cuando se iniciaba el segundo parcial, Mpetshi Perricard fue a la red y una bolea suya dio en el fleje de la malla impactando luego en su ojo, y dejándolo incapacitado de seguir con el duelo a causa del dolor.

Mira acá el momento

Las + leídas
