Tópicos: Deportes | Triatlón | Chilenos

Diego Moya conquistó con récord nacional el Ironman 70.3 de Valdivia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En la competencia femenina, la triatleta Bárbara Riveros subió al podio.

 @ironman70.3valdivia
El triatleta chileno Diego Moya conquistó este domingo el Ironman 70.3 de Valdivia con la participación de más de 2 mil competidores, en una carrera en donde marcó un nuevo récord nacional de triatlón.

Moya marcó un nuevo récord al terminar el recorrido de 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera a pie en 3 horas, 35 minutos y 30 segundos

Asimismo, la chilena Bárbara Riveros también logró subirse al podio de la exigente competencia, luego de finalizar tercera en el circuito, con un tiempo de 4:11:04.

La ganadora de la categoria femenina fue la argentina Romina Biagioli con un crono de 4:08:10, y la francesa Nikita Paskiewiz alcanzó la plata con 4:09:10.

