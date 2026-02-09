Justo Giani: Necesitábamos el triunfo y estos partidos de local son muy importantes
El delantero cruzado también abordó su gran presente goleador con Universidad Católica
Justo Giani, una de las figuras en la victoria de Universidad Católica frente a Deportes Concepción por 2-0, duelo en el que el delantero cruzado volvió a convertir, valoró el esfuerzo colectivo del equipo y se mostró optimista de cara a lo que viene.
"Contento, más que nada por la victoria. La necesitábamos y estos partidos de local son muy importantes", señaló Giani, quien remarcó la actitud del plantel durante el compromiso. "El equipo hizo un esfuerzo tremendo. A medida que nos vayamos encontrando de a poco, vamos a ir mejorando", agregó.
El atacante trasandino también se refirió a su buen presente goleador, luego de anotar tres tantos en sus últimos cuatro encuentros. "Uno trabaja para eso y, por suerte, estoy convirtiendo. Me gusta llegar al área y vengo de una buena seguidilla", comentó.
El delantero abordó su posición en la cancha y dejó en claro su disposición para adaptarse a lo que le pida Daniel Garnero. "La realidad es que voy a jugar donde me pida el técnico. Por características me cuesta un poco más por banda en el mano a mano, pero si el entrenador lo necesita, voy a rendir de la misma manera", explicó.
Finalmente, Giani contó su experiencia tras disputar su primer partido en el Claro Arena. "Muy contento por el marco y por la gente, fue muy impresionante. Ojalá podamos hacernos siempre fuertes de local", finalizó.