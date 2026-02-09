Justo Giani: Necesitábamos el triunfo y estos partidos de local son muy importantes

Justo Giani, una de las figuras en la victoria de Universidad Católica frente a Deportes Concepción por 2-0, duelo en el que el delantero cruzado volvió a convertir, valoró el esfuerzo colectivo del equipo y se mostró optimista de cara a lo que viene.

"Contento, más que nada por la victoria. La necesitábamos y estos partidos de local son muy importantes", señaló Giani, quien remarcó la actitud del plantel durante el compromiso. "El equipo hizo un esfuerzo tremendo. A medida que nos vayamos encontrando de a poco, vamos a ir mejorando", agregó.

El atacante trasandino también se refirió a su buen presente goleador, luego de anotar tres tantos en sus últimos cuatro encuentros. "Uno trabaja para eso y, por suerte, estoy convirtiendo. Me gusta llegar al área y vengo de una buena seguidilla", comentó.

El delantero abordó su posición en la cancha y dejó en claro su disposición para adaptarse a lo que le pida Daniel Garnero. "La realidad es que voy a jugar donde me pida el técnico. Por características me cuesta un poco más por banda en el mano a mano, pero si el entrenador lo necesita, voy a rendir de la misma manera", explicó.

Finalmente, Giani contó su experiencia tras disputar su primer partido en el Claro Arena. "Muy contento por el marco y por la gente, fue muy impresionante. Ojalá podamos hacernos siempre fuertes de local", finalizó.