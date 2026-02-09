Los desafíos y promesas clave que enfrentará el futuro ministro Quiroz en Hacienda

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se prepara para asumir un cargo de alta complejidad económica y fiscal en Chile, con las expectativas puestas en las primeras acciones que definirá para el nuevo mandato.

Entre las consignas más destacadas del gobierno entrante para sus primeros 90 días, se encuentran el ambicioso recorte de 6.000 millones de dólares en el gasto público, una significativa disminución de la permisología, y el ajuste de las tarifas eléctricas.

A pesar de que el déficit fiscal estructural del PIB para 2025 se proyecta cercano al 3%, lo que podría interpretarse como un inicio desafiante, no todos los escenarios son negativos para la administración de Quiroz.

La gestión del déficit y la implementación de las medidas prometidas serán importantes para sentar las bases económicas del próximo periodo.

Frente a este escenario, el economista Héctor Osorio, de la firma PKF Chile, indicó que el país "tiene buenas perspectivas de desarrollo, sin embargo, la situación fiscal parece no tan promisoria como nos gustaría que fuese".

El experto enfatizó que, si bien la situación es compleja, especialmente "al menos en el inicio del nuevo mandato", es probable que el ajuste de los 6.000 millones de dólares que se ha propuesto no logre generarse por completo en el corto plazo.

Precio del cobre impulsa las arcas fiscales

El panorama económico para el próximo gobierno presenta un factor de alivio significativo: el precio del cobre. La última semana, este metal registró un alza histórica, superando los 6 dólares por libra en su venta, alcanzando su mayor valor registrado.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ratificó estas expectativas, pronosticando que el valor del metal generará ingresos extraordinarios para el país.

Ante estas cifras, Víctor Salas, académico de la Universidad de Santiago, dijo que "el cobre está pasando por un buen periodo con precios cercanos a 6 dólares y más la libra", afirmando que "es un precio alto y eso ayudará aumentando los ingresos fiscales".

"Algunos han estimado que ello será del orden de los 4.000 millones de dólares", proyectó el experto.

"Es un alivio para el gobierno que viene desde el punto de vista de poder incorporar esos dineros al presupuesto para poder acumular más dinero en este fondo de estabilización. Necesitamos volver a tener este colchón como país para que ese ajuste fiscal no sea tan severo", puntualizó, por su parte, Carlos Smith, del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad.

Incluso bajo proyecciones más conservadoras, se anticipa que el próximo gobierno podría recaudar ingresos extraordinarios que oscilan entre los 1.600 y 2.100 millones de dólares solo en 2026.

A este panorama alentador se suma el reporte del IPC de diciembre, que muestra un aumento acumulado del 3,5% en 12 meses, un factor adicional que contribuye a un mejor pronóstico para la economía bajo la nueva administración.