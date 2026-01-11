Cecilia Pérez se consagró bicampeona del Ironman 70.3 de Pucón

La triatleta mexicana Cecilia Pérez volvió a imponer su jerarquía en Pucón y se coronó campeona por segundo año consecutivo del Ironman 70.3 de la ciudad sureña en la categoría elite femenina.

Pérez luchó mano a mano frente a la chilena Macarena Salazar en las pruebas de natación e inicio del ciclismo, instancia donde con el correr de los kilómetros la experimentada triatleta norteamericana sacó su chapa de favorita.

Finalmente, la mexicana tomó una enorme diferencia respecto al resto de competidoras y cruzó la meta con un tiempo de 4:22:35.

El segundo lugar fue para la argentina Romina Biagioli (+6:32), apenas por delante de la chilena Francisca Garrido (+6:42). Salazar perdió terreno y finalizó cuarta (+8:14).