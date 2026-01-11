Diego Moya tras el Ironman de Pucón: Esto está recién comenzando, vamos por más

Diego Moya brilló con un histórico primer lugar en el Ironman 70.3 de Pucón 2026 y conversó con Cooperativa Deportes tras firmar el nuevo récord de la exigente competencia.

"Mis sensaciones, la verdad que muy tranquilo. Todavía tengo que absorber la victoria, analizar todo, todavía no me lo creo. Estoy muy feliz. Ahora toca recuperarse y ver lo que viene para la próxima temporada", señaló.

Respecto a los factores para su triunfo, expresó: "Yo creo que fue el año de entrenamiento muy consistente. Fue un año muy duro, entrenamos bastante, viajamos harto, sacrificamos varias cosas, pero eso demuestra que los sacrificios dan resultados, así que muy feliz de estar acá y llevarme la victoria".

"El año está recién comenzando, ahora me tomo unas vacaciones, descansar y preparar el ciclo olímpico que parte ahora", apuntó.

Además, le dedicó la medalla de oro a Matías Opitz, triatleta que trágicamente falleció en 2025, atropellado por un camión: "Esta victoria es para Matías, nos estuvo acompañando desde el cielo. Le iba pidiendo a él que me diera energía para no rendirme, así que se lo agradezco y a toda su familia también".

"Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo la carrera, muy agradecido y esto está recién comenzando, así que vamos por más", cerró Moya.