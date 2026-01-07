Síguenos:
Deportes | Triatlón | Pucón

Ironman 70.3 de Pucón será transmitido por Chilevisión

Este domingo se llevará a cabo el Ironman 70.3 de Pucón, una de las competencias de triatlón más tradicionales del país y que contempla un recorrido de media distancia que combina 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de trote.

Dada la importancia del evento, la competencia contará con una transmisión en vivo a través de Chilevisión, señal que llevará a la pantalla todo el desarrollo de la jornada entre las 6:45 y las 12:20 horas.

En la edición más reciente, disputada en enero de 2025, el triunfo masculino fue para el canadiense Tyler Mislawchuk, mientras que en la categoría femenina la ganadora fue la mexicana Cecilia Pérez.

