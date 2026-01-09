La Promotional Race cerró las competencias previas del Ironman 70.3 Pucón 2026

Este viernes se llevó a cabo la tradicional carrera Promotional Race del Ironman de Pucón, que reúne a deportistas amateurs y principiantes que se están iniciando en la disciplina del triatlón. Esta competencia consideró un circuito de 375 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote.

En varones la carrera tuvo como ganador a César Abreu (37'41"), quien fue escoltado por Javier Sobarzo (40'15") y Francisco Ibarra completó el podio en la tercera posición (41'23"),

En damas, la triunfadora fue Catalina Sotta (42'39"), seguida por Camila González , quien finalizó en el segundo lugar (42'51") y por Danahe Burgos, quien fue tercera (43'34").

Con la realización de las competencias Kids Challenge, Sprint Race y Promotional Race finalizaron las carreras previas al Ironman 70.3 de Pucón 2026, que se desarrollará el domingo 11 de enero y será transmitido en vivo por Chilevisión y CNN Chile.