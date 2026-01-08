Pucón dio el vamos al Ironman con las pruebas Kids Challenge y Sprint Race

Este jueves comenzaron oficialmente las actividades del Ironman de Pucón con la categoría Kids Challenge. La carrera contempla a atletas nacionales entre 7 y 19 años, en donde cada categoría cuenta con circuitos de natación, ciclismo y trote con distancia de acuerdo a la edad de los competidores.

La largada principal (categoría 16-19 años) tuvo como grandes triunfadores a Sebastián Zurob en varones (30'10") y Eloísa Fuchslocher en damas (37'22").

El podio en esta categoría lo completaron Raimundo San Martín (31'07") y en tercer lugar Sergio Maza (32'09"). En damas, en tanto, el segundo lugar lo obtuvo Julieta Waltemath (37'40") y Pascalle Ahumada (37'53"), quien concluyó en tercera posición.

La jornada también incluyó el desarrollo Sprint Race, prueba que considera un trazado de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote. En la serie masculina, el triunfo fue para Nichollas Miller (59'09"), seguido por Benjamín Díaz-Valdés (59h'54") y Benjamín Parada (01h00'37").

En la competencia femenina, la victoria quedó en manos de Pamela Tastets (01h08'12'') mientras que Sofía Arancibia (01h16'11") y Victoria Rubio (01h17'44") completaron el podio.