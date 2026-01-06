Pucón se alista para recibir a la élite del triatlón en el Ironman 2026

El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) confirmó la nómina oficial de triatletas de élite que competirán en una nueva edición de la denominada "Carrera más linda del mundo", el Ironman de Pucón 2026, que se disputará el domingo 11 de enero.

En el plano nacional, la prueba contará con la presencia de destacados exponentes del triatlón chileno. En la categoría masculina sobresale Diego Moya, actual campeón del Ironman de Valdivia, quien encabeza un grupo que también integran Vicente Trewhela, Martín Baeza, Nicolás Sáez, Benjamín Adriazola, Ángel Ruiz y Raúl Arratia.

En damas, la competencia tendrá como protagonistas a Francisca Garrido, Florencia Vásquez, Macarena Salazar y Catalina Salazar.

La nómina internacional contará con figuras de primer nivel. Entre las mujeres resalta la mexicana Cecilia Pérez, campeona vigente en Pucón, junto a la argentina Romina Biagioli, la colombiana María Cristina Becerra, la estadounidense Brittany Higgings y la francesa Lea Riccoboni.

En la serie masculina, el contingente extranjero incluye a los argentinos Luciano Taccone y Valentino Agnelli, el brasileño Danilo Melo, el colombiano Alejandro Guzmán, el costarricense Álvaro Campos, los estadounidenses Andrew Schellenberger, Kevin Bishop y Justin Metzler, además del francés Cenzino Lebot.

La organización valoró la calidad del listado confirmado. Felipe Van Wyngard, Sport Manager del Ironman de Pucón, destacó que la presencia de atletas de alto nivel refleja el posicionamiento que ha alcanzado la competencia. "Hoy es una carrera referente del triatlón en Sudamérica, tanto por su historia como por la exigencia técnica del circuito, lo que obliga a los deportistas a llegar en su máximo nivel", señaló.