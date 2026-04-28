Cris Vorpahl y su llegada al voleibol de Colo Colo: "Es un regalo poder vivir esto a mis 36 años"

Tras años de éxito y de ser el rostro de Boston College, Cris Vorpahl sacudió el mercado del voleibol nacional al confirmarse su llegada a Colo Colo y, este martes, valoró sobre lo que significa este nuevo paso en su carrera.

"Ni en mis mejores sueños pensé estar retirada y de repente estar en una conferencia con tantos medios pendientes del vóley femenino. (...) Cumplí un ciclo en Boston College, tengo una gratitud inmensa, estoy muy contenta de todo lo que viví", comenzó señalando a Cooperativa Deportes.

Seguido a ello, sostuvo que "la liga va a comenzar en octubre. Voy a preocuparme de prepararme bien físicamente, quiero llegar lo mejor posible al primero de septiembre cuando ya nos vamos a reunir todas y aprovechar toda esta nueva experiencia que creo que a mis casi 36 años es un regalo poder vivirla".

Finalmente se refirió a la rivalidad en el torneo: "Estaba bien negada, de hecho no lo tenía ni en mis planes, pero de repente dije: 'La vida da muchas vueltas'. Fuimos archirrivales en algún momento y yo no me quiero perder mi vida quizás por intentar complacer una lealtad o un equipo que hoy día siento que ya no forma parte de mí".