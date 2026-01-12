Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.5°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Voleibol | Torneos nacionales

CSyD Colo Colo denunció discriminación contra una de sus jugadoras de vóleibol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club presentó un reclamo formal ante la Fevochi por los gestos desde el público de la UC.

CSyD Colo Colo denunció discriminación contra una de sus jugadoras de vóleibol
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Club Social y Deportivo Colo Colo presentó un reclamo formal ante la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi) por conductas discriminatorias contra la jugadora Beatriz López durante el partido por cuartos de final de la Liga A1 de vóleibol.

El incidente ocurrió el pasado 10 de enero, donde la rama femenina de las "albas" enfrentó a Universidad Católica. Según registros audiovisuales y denuncias de familiares de la afectada, la responsable de los gestos fue la madre de una jugadora "cruzada", quien atacó a López en reiteradas ocasiones desde la galería.

Ante esta situación, el CSyD se pronunció: "Como institución, consideramos inaceptable cualquier forma de discriminación, humillación o violencia dentro del deporte".

"Por ello solicitamos que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente y se apliquen las sanciones que establece la normativa vigente", señalaron.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada