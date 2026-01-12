CSyD Colo Colo denunció discriminación contra una de sus jugadoras de vóleibol

Club Social y Deportivo Colo Colo presentó un reclamo formal ante la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi) por conductas discriminatorias contra la jugadora Beatriz López durante el partido por cuartos de final de la Liga A1 de vóleibol.

El incidente ocurrió el pasado 10 de enero, donde la rama femenina de las "albas" enfrentó a Universidad Católica. Según registros audiovisuales y denuncias de familiares de la afectada, la responsable de los gestos fue la madre de una jugadora "cruzada", quien atacó a López en reiteradas ocasiones desde la galería.

Ante esta situación, el CSyD se pronunció: "Como institución, consideramos inaceptable cualquier forma de discriminación, humillación o violencia dentro del deporte".

"Por ello solicitamos que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente y se apliquen las sanciones que establece la normativa vigente", señalaron.