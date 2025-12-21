Síguenos:
Tópicos: Deportes | Voleibol | Voleibol playa

Fevochi inauguró placa conmemorativa en honor al fallecido head coach Paulao

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El brasileño Paulo Roberto Moreira da Costa falleció en septiembre pasado.

La placa fue develada por Esteban y Marco Grimalt.

Fevochi inauguró placa conmemorativa en honor al fallecido head coach Paulao
La Federación de Vóleibol de Chile inauguró una placa conmemorativa en honor al brasileño Paulo Roberto Moreira da Costa, más conocido como "Paulao", histórico entrenador brasileño que falleció en septiembre pasado, dejando una huella imborrable con su trabajo en nuestro país.

El brasileño lideró el crecimiento del vóleibol playa y en su honor, fueron dos de sus más exitosos pupilos, los primos Marco y Esteban Grimalt, quienes develaron la placa.

"Hoy estuvimos en la ceremonia de instalación de la placa conmemorativa en honor a Paulao, quien fue y será una parte fundamental de nuestro camino. Nos acompañó en momentos clave, nos enseñó, nos exigió y dejó una huella que va mucho más allá del deporte", publicaron los primos Grimalt en sus cuentas de Instagram.

El homenaje se realizó en el marco del inicio del Circuito Nacional de Vóleibol Playa, en el Parque Peñalolén. 

