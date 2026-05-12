TVN transmitirá finales del Sudamericano de Vóleibol Playa: Competirán los primos Grimalt

TVN y sus plataformas digitales transmitirán las semifinales y finales del Sudamericano de Vóleibol Playa, certamen que se disputará en el Arena Cavancha de Iquique y que entregará cupos para los Juegos Panamericanos. La señal pública emitirá las semifinales este domingo 17 de mayo a partir de las 11:15 horas, mientras que la jornada final se transmitirá desde las 15:30 horas.

El campeonato, organizado por la Federación de Voleibol de Chile, reunirá a las mejores duplas sudamericanas tanto en la competencia masculina como femenina. En la categoría masculina participarán representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Por el Team Chile estarán los primos Marco Grimalt y Esteban Grimalt, además de la dupla compuesta por George Hargreaves y José Tomás Brain.

En damas competirán duplas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Chile será representado por Karen Santander y Antonella Mori, además de Sofía Ohlsson y Alejandra Dubost Orrico.