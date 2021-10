Mario Marcel fue elegido el mejor banquero central del mundo

El presidente del Banco Central (BC) de Chile, Mario Marcel, fue distinguido como "Gobernador del Año" por la reconocida revista económica LatinFinance, para el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021 por sus habilidades de liderazgo durante la epidemia del Covid-19 en nuestro país.

De acuerdo con la publicación, la distinción como el mejor banquero central del mundo fue otorgada a la autoridad monetaria chilena en "reconocimiento a su excepcional logro en ayudar a dirigir la economía de Chile a través de la crisis pandémica y la recuperación incipiente, en medio de desafíos externos e internos sin precedentes".

El premio es definido por el panel de editores de LatinFinance en base a un amplio proceso de retroalimentación a través de consultas y entrevistas con economistas y analistas, tanto regionales como internacionales, las que se desarrollaron en agosto de 2021.

🔵Ojo al dato 👀: La revista norteamericana LatinFinance eligió al Presidente del Banco Central, Mario Marcel, como el "Gobernador del Año".



La publicación destaca el rol de Marcel para enfrentar la pandemia en un medio de una "crisis sin precedentes". @Cooperativa pic.twitter.com/tMht4JTs3R — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 4, 2021

Junto con agradecer el premio, Marcel, que asumió el cargo en 2016 y en diciembre próximo culmina su mandato, manteniéndose, eso sí, como parte del Consejo del instituto rector, compartió el reconocimiento "con todo el equipo del Banco Central de Chile, ya que el éxito al enfrentar los desafíos económicos derivados de la pandemia".

"Ha sido gracias al compromiso y expertise técnico de nuestro staff, junto al sentido de urgencia y la voluntad de innovar por parte del Consejo", dijo el presidente del BC.

El LatinFinance's annual award for Central Bank Governor of the Year (su nombre en inglés) es entregado cada año a un presidente de banca central en reconocimiento por sus labores.

En sus dos versiones previas, el premio fue otorgado al presidente del Banco Central de México, Alejandro Díaz de León (julio 2017 - junio 2018 y julio 2018 - junio 2019).

LatinFinance es una revista y plataforma global fundada en 1988 en Estados Unidos, que proporciona información sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe. Cuenta con bases en Nueva York y Miami, y corresponsalías en países de América y China.