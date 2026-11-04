Bolsas europeas abren al alza tras triunfo demócrata en EE.UU.

Las bolsas europeas abrieron este miércoles con ganancias generalizadas, mientras el mercado analiza la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, lo que ha supuesto la pérdida de control de las dos Cámaras por parte del presidente Donald Trump.

A las 9:30 horas, la Bolsa de Madrid avanzaba 1,23%; Milán 1,2%; Fráncfort 0,52%; París 0,43% y Londres 0,14%; mientras que el índice Euro Stoxx 50, que aglutina a las 50 empresas más importantes de la zona euro, subía 0,83%.

En Estados Unidos, los valores futuros de los principales indicadores de Wall Street cotizan con ganancias generalizadas, a pesar de que en una primera reacción a los resultados de las elecciones llegaron a bajar con fuerza.

Analistas apuntan que los demócratas salieron "muy reforzados" al conseguir el control de las dos Cámaras y en este contexto el rendimiento del bono estadounidense a 10 años baja y se cotiza en 4,927%.

Tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, los expertos ven con especial relevancia para el mercado qué ocurre con el conflicto en Medio Oriente.