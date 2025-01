Boric respondió a Frei: "En Chile nunca ha sobrado la plata"

El Presidente Gabriel Boric rebatió este viernes los dichos del otrora mandatario democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien criticó las cifras de crecimiento que se proyectan para los próximos años, de alrededor de 2%, que tachó de "mediocre".

"En mi Gobierno (...) crecíamos al 5%, al 6%, al 7% y nos sobraba la plata. No teníamos que hacer reformas ni ninguna cosa rara", afirmó el otrora jefa de Estado en un seminario de Icare.

"Crecer al 1% o 2% es mediocre", puntualizó Frei.

"Yo creo que en Chile nunca ha sobrado la plata, permítanme decirlo", retrucó Boric en una actividad en el Puente Industrial, en el Gran Concepción (Región del Biobío).

El Mandatario frenteamplista afirmó que tiene "la convicción de que también la modernización institucional que estamos haciendo va a permitir salir de los pronósticos pesimistas, que parecieran condenarnos a tener un crecimiento del orden del 2% en la próxima década".

"Esto no se trata solamente de un Gobierno, tenemos que pensar en un pacto para el desarrollo que vaya mucho más allá, que sea inclusivo, además; que, junto con crecer, vayamos disminuyendo la desigualdad. Que no se olvide eso, porque acá no se trata solamente de que haya más plata, se trata también de que se distribuya mejor", sostuvo Boric.

"Creo que hoy día tenemos desafíos distintos, estamos en un momento desafiante para la economía mundial, y creo que Chile está haciendo la pega", concluyó el Presidente.