CFA llamó a tomar con cautela las mejores cifras de crecimiento económico

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó su informe de evaluación y monitoreo del cálculo de balance estructural y nivel prudente de deuda, en donde llamó a tomar con cautela las mejores cifras de crecimiento económico y precio del cobre.

En el informe se analizaron las proyecciones presentadas por la Dirección de Presupuestos en su último Informe de Finanzas Públicas, donde se muestra un aumento de las holguras de gasto público, sin embargo, el organismo advirtió que éstas siguen siendo acotadas y se dan en un contexto de déficit fiscal en el corto plazo.

El presidente del CFA, Jorge Rodríguez, destacó que "las mejoras en las perspectivas de crecimiento económico y de precio del cobre deben tratarse con cautela por parte del Gobierno y el Congreso, ya que no garantizan mayores ingresos fiscales estructurales, que son los que determinan el espacio de gasto público para reducir el estrés fiscal".

"Esto significa que si no mejoran las proyecciones de largo plazo de crecimiento del PIB y de precio del cobre, o no se obtienen otras fuentes de financiamiento permanente, no habrá necesariamente mayores espacios u holguras de gasto fiscal", añadió.