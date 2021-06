Chile creó comisión para formular propuestas que estimulen el crecimiento de largo plazo

El Ministerio de Hacienda convocó a una comisión de 10 destacados economistas, expertos en áreas como productividad, innovación e inversión, con el objetivo de proponer un paquete de medidas que incremente el crecimiento de largo plazo de Chile.

"La pandemia va a dejar cicatrices importantes en nuestra economía y, como tal, es importante que nos permitan seguir creciendo en el mediano plazo", explicó el ministro Rodrigo Cerda.

"Esperamos tener pronto el informe que nos permita seguir avanzando" con miras a "volver a crecer de forma sostenible", añadió el jefe de las arcas fiscales.

La Comisión para Estimular el Crecimiento de Largo Plazo funcionará por dos meses, los economistas trabajarán ad honorem y a título personal y entre sus tareas estará analizar e identificar aquellos obstáculos generados por la regulación o la gestión del sector público.

La instancia deberá entregar el informe con sus conclusiones el próximo 30 de agosto.

En orden alfabético, la mesa será integrada por Roberto Álvarez, director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile; Soledad Arellano, vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez; Luis Felipe Céspedes, ex ministro de Economía; Joanna Davidovich, directora de empresas; Bernardita Escobar, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca; Susana Jiménez, ex ministra de Energía y actual directora del Banco Estado; Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda; Andrea Tokman, economista jefa de Quiñenco; Andrea Repetto, economista; y Rodrigo Wagner, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.