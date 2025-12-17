Banco Central destacó rápida caída de la inflación: Meta del 3% podría cumplirse a inicios de 2026

El Banco Central publicó este miércoles su Informe de Política Monetaria (IPoM), en que destacan la rápida caída de la inflación en los últimos meses, con lo que se llegaría a la meta del 3 por ciento durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el documento, la inflación a diciembre se encuentra en un 3,6 por ciento, por lo que "se encamina a alcanzar la meta de 3 por ciento en los próximos meses. En noviembre, la variación anual del IPC total y subyacente fue de 3,4 por ciento, frente a valores cercanos a 4 por ciento en agosto. Las expectativas de inflación a plazos más cortos también han disminuido, mientras a dos años permanecen alineadas con la meta".

Frente la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del instituto emisor, Rosanna Costa, reconoció que "la tarea de controlar la inflación no ha sido sencilla, pero podemos decir con orgullo que el Banco Central lo está logrando con costos limitados para la economía".

"Con todo, la tarea es continua. La inflación en 3 por ciento todavía es una proyección, y la tarea tampoco se acaba el día que ello ocurra. Debemos preservar y fortalecer un marco de política créible y coherente con la autonomía del Banco Central, capaz de adaptarse a un ambiente que reconocemos más volátil y complejo", argumentó.

De todas maneras, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la posibilidad de que la meta del 3 por ciento se cumpla en enero: "Esto significa un alivio para las familias, y es el reflejo del valioso esfuerzo que se ha hecho desde el Banco Central, en el ejercicio de su autonomía, y también desde el Gobierno, para devolver la inflación a su meta".

"La inflación promedio del 2026 se proyecta en un 2,9 por ciento", complementó el jefe de la billetera fiscal.

Leve alza en el rango de crecimiento

Sobre el crecimiento económico, la entidad subió el rango de crecimiento del país para el próximo año del 1,75-2,75 por ciento del informe anterior a un 2-3 por ciento.

"Para 2027, el rango se mantiene entre 1,5 y 2,5 por ciento, en línea con el crecimiento de tendencia de la economía. Las proyecciones de crecimiento han ido aumentando sostenidamente durante 2025 -sobre todo para los rubros no mineros-, en la medida que el panorama global ha sido resiliente y la inversión local más dinámica que lo previsto, especialmente en los rubros de minería y energía", precisaron.

El ministro Grau añadió que tal escenario "está muy alineado con la visión de Hacienda, y resalta además el crecimiento del PIB no minero, que se acerca al 3 por ciento".

El secretario de Estado también destacó la mejora prevista para la inversión, ya que el Banco Central apunta a que se sitúe en el 7 por ciento al cerrar el 2025, lo que duplica el incremento proyectado a principios de año: "Así como ha ocurrido durante todo el Gobierno, tenemos mejores resultados en crecimiento e inversión de lo que se esperaba", aseveró.

"Vamos a entregar la posta como Gobierno en condiciones económicas mejores que las que nosotros enfrentamos", señaló Grau. "Vamos a entregar una economía creciendo más de lo que se estaba creciendo en la situación prepandemia con una inversión creciendo al 7% y con una inflación en la meta del Banco Central", destacó.

El titular de Hacienda valoró la recuperación del poder adquisitivo de los salarios: "Las familias van a seguir teniendo aumento de los salarios, que están por sobre el aumento de la inflación, lo que les permite tener una mayor capacidad de compra y, de esa manera, tener una mejor situación material".

El reporte además resalta que el precio del cobre ha subido de forma relevante, lo que mejora las perspectivas para los términos de intercambio, mas advierte que "los riesgos del escenario internacional siguen siendo elevados, en especial ante una eventual reversión de las condiciones financieras".

Efecto cotidiano

Para Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, "una economía con una inflación anclada en 3 por ciento significa una economía en donde el costo de la vida crece a una velocidad llevadera para las personas, y que por tanto, ellas pueden ver sus salarios reales crecer en el tiempo".

"Por otra parte, una economía que también se perfila con una mejor proyección en términos de actividad económica significa una economía que ofrece más oportunidades, más puestos laborales, para que las personas también puedan aspirar a mejores condiciones", puntualizó el académico.