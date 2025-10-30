Comercio tuvo importante crecimiento durante septiembre de 2025

El Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes tuvo un aumento interanual de 9,3% durante septiembre pasado, acumulando un alza de 5,4% al noveno mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El mejor desempeño se dio en la categoría "Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas", que presentó un incremento interanual de 17,8%.

Además, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó una caída de 2,8% en 12 meses, acumulando una expansión de 1,4% durante lo que va de 2025.

Finalmente, el reporte del INE apunta que el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 0,2% en 12 meses, acumulando un crecimiento de 11,9% en el año.

Producción industrial: septiembre anotó crecimiento de 1,5%

El reporte sectorial del INE también mostró un aumento de 1,5% en 12 meses del Índice de Producción Industrial (IPI), "debido a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen" durante septiembre.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 5%, mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 1%. En contraposición, el Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución de 1,8%, como consecuencia de la menor actividad registrada.