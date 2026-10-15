Grau y caída de crecimiento: Nunca tuvimos una economía que decrezca sin una crisis mundial

Tras un nuevo recorte en las proyecciones por parte del Fondo Monetario Internacional, el exministro de Hacienda Nicolás Grau planteó en Cooperativa que Chile nunca había tenido cifras negativas de crecimiento en un año donde no se registrara una crisis a nivel internacional.

En El Primer Café, Grau sostuvo que "estamos en una situación bastante excepcional. Chile, si termina en un crecimiento negativo este año, que es una situación probable, sería la primera vez, al menos desde el 90, que la economía decrece en un año sin una crisis mundial mediante. La economía decreció en la crisis asiática, en la crisis subprime y en el Covid, pero nunca hemos tenido una economía que crezca negativo o decrezca en un contexto en que el mundo no está decreciendo y las economías similares a Chile tampoco le están pasando eso".

"Por ende, eso significa que las razones tienen que ser principalmente idiosincráticas, tienen que ser de lo que está ocurriendo en nuestra economía", agregó.

Grau recordó que "fue una combinación de factores, que no todos tienen que ver con el gobierno, en enero y febrero hubo shocks puntuales de la minería y la pesca, que implicaron que esos meses estuvieran más bajos, pero desde marzo en adelante se tomaron un conjunto de decisiones macroeconómicas que lo que hicieron fue ampliar muy negativamente lo que estaba ocurriendo a nivel internacional".

El economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, dijo que "son lamentables noticias y revelan que el problema económico en Chile no es coyuntural, sino que es más estructural, porque una economía que crece cerca de un 0 por ciento enfrenta dificultades en todo ámbito. No solamente lo vemos hoy día, lo hemos escuchado de forma sistemática los años anteriores, porque crecer poco significa menos empleo, menos salarios reales".

"Es un tema multifactorial y que no es contingente a las elecciones (...) nuestra economía no ha generado inversiones, no ha generado reformas procrecimiento en harto tiempo, estamos creciendo dentro de la zona más baja, pero no solamente a nivel mundial, sino que también entre los países en vías de desarrollo", aseveró.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda, comentó que "los datos son bien desalentadores (...) estamos con un nivel de perspectivas económicas de la gente -tanto de los consumidores como de los empresarios- muy baja, creo que estamos en un círculo vicioso en el cual las perspectivas negativas que existen hoy día están generando esta profecía autocumplida de poco crecimiento".

"Es un tema súper importante tratar de salir de esta situación de pesimismo, tomando en cuenta que la situación mundial no es tan mala. De hecho, las perspectivas de crecimiento que tenemos a esta altura del año para el mundo son mejores que las que teníamos a comienzos del año, lo mismo para el precio del cobre", proyectó.

Finalmente, Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, planteó que "hay algo de las expectativas que tiene que ver con la situación de la política económica, pero también con la política que se ve en el Congreso, la necesidad de grandes acuerdos (...) si las medidas se toman con mayor consenso vamos a tener más estabilidad en el tiempo y eso podría ayudar a las expectativas".

"Parte de esa falta de acuerdos tiene que ver con que la oposición no ha estado tan disponible o ese énfasis en crecimiento que había hacia el final del gobierno anterior parece que se ha diluido y eso ha dificultado que haya acuerdo amplio", lamentó.