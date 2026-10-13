En la penumbra de la región: FMI recortó al 0,6% el crecimiento de Chile para 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó severamente sus proyecciones económicas para Chile y estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá solo un 0,6% durante 2026, una cifra sustancialmente menor al 2,4% que preveía en su informe de abril.

El documento de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) publicado este martes, posiciona al país con la segunda expansión económica más baja de Sudamérica para este año, situándose únicamente por sobre Bolivia, cuya economía se contraería un 3%.

En el panorama regional, Perú lideraría el crecimiento con un 3%, seguido por Brasil y Colombia (2,2%), Argentina (2,1%) y Uruguay (1,3%), mientras que el promedio de América Latina y el Caribe se ubicaría en 2,3%.

Fuente: FMI

Alineación con proyecciones locales y deterioro minero

La actualización del FMI se alinea con las estimaciones de las entidades locales. En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, el Banco Central fijó el rango de crecimiento para 2026 entre 0,25% y 0,75%, en tanto que el Ministerio de Hacienda situó su proyección en 0,7% en el último Informe de Finanzas Públicas.

El recorte en las expectativas se produce en un contexto de contracción de la actividad económica y minera.

La cifra más reciente del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a agosto registró una caída interanual de 1%, arrastrada principalmente por un retroceso de 17,4% en la producción del sector minero.

Impacto en el mercado laboral y proyecciones de inflación

El informe del FMI anticipa además un escenario más complejo para el empleo.

El organismo proyecta que la tasa de desocupación escalará desde un 8,5% registrado en 2025 hasta un 9,5% en 2026, e inclusive continuará al alza en 2027 hasta alcanzar un 9,6%, pese a la paulatina recuperación de la actividad económica.

En abril, las expectativas de desempleo del Fondo para 2026 eran de un 8,1%.

Para el año 2027, el FMI mantuvo su previsión de crecimiento económico para Chile en un 2,6%, levemente por sobre la media estimada para la región (2,5%).

En materia de precios, el informe prevé una inflación promedio de 3,7% para 2026 y de 3,5% para 2027, manteniéndose aún por encima del rango meta del 3% establecido por el Banco Central.

Contexto internacional y mercado energético

A nivel global, el FMI estima una expansión de la economía mundial de 3,1% en 2026 y de 3,4% en 2027.

El escenario internacional está marcado por el incremento en los precios de la energía, donde el organismo proyecta un valor promedio del petróleo de 95,74 dólares por barril este año, frente a los 67,74 de 2025.

Respecto a América Latina, el FMI explicó que el impacto de este shock energético variará según el balance entre los países exportadores de materias primas e importadores de energía, sumado a la credibilidad de sus políticas monetarias.

Asimismo, advirtió que el auge tecnológico global ofrece un alivio limitado para la mayoría de las economías latinoamericanas.