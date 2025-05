Marcel: Imacec de marzo reafirma al 2025 como un año de crecimiento

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo, que sorprendió este viernes con una expansión de 3,8% respecto al mismo mes del año anterior, y afirmó que la economía chilena está en "un buen pie".

Se trata del mayor crecimiento desde diciembre del 2024, cuando llegó al 6,8% y el mejor marzo desde 2022.

Además, el Imacec volvió a crecer tras la caída de un 0,1% durante febrero.

"Después de repetirse durante mucho tiempo que, primero, estábamos atascados, después que el 2% era que el dos era poco ambicioso, bueno, ya nos estamos acercando más al 3%", dijo el jefe de las finanzas nacionales.

"Estas cifras sitúan a la economía chilena en un buen pie para enfrentar los meses que vienen. Esto tiende a reafirmar al 2025 como un año de crecimiento", agregó Marcel.

Desde la academia, Eric Escalona, director de Administración y Negocios de la Universidad Bernardo O'Higgins, resaltó que el dato "es positivo porque, recordemos, el Imacec está asociado a la evolución del PIB y, en relación al 2%, el PIB de Chile habría crecido preliminarmente un 2% en el primer trimestre del 2025".

Por su parte, Esteban Carrasco, exsubsecretario de Economía del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, apuntó que el Imacec "es una buena noticia y hay que celebrarla, pero con precaución".

"Primero, no sabemos cuáles serán los efectos que tiene la guerra comercial, todavía no se ven, y, segundo, esto no se ve reflejado en el empleo. La tasa de desempleo es alta, un 8,7%", advirtió.

Nominados para el Fondo Autónomo de Protección Previsional

El ministro Marcel también informó hoy que el Gobierno resolvió los nombres que propondrá al Senado como consejeros del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que se creó con la reforma de pensiones y cuya función es financiar las prestaciones del Seguro Social.

Se trata del economista y ex vicepresidente del Banco Central Enrique Marshall, la economista y exintegrante de la mesa técnica para la reforma Soledad Hormazábal, el exgerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras Ricardo Matte, el economista Rodrigo Caputto y la abogada Soledad Huerta, los que deben ser ratificados por la Cámara Alta.