Noviembre: producción industrial tuvo leve caída, pero el comercio creció 6%

El Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 0,8% durante el pasado mes de noviembre, en comparación con igual período de 2024, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que detalló que dos de los tres sectores que lo componen mostraron desempeños negativos.

"El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 1,3% en 12 meses, explicado, en gran medida, por la baja interanual de 17,0% en producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho (...) el Índice de Producción Minera (IPMin), en tanto, tuvo una disminución de 1,3%", se informó.

En cambio, "el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 2,4% respecto de noviembre de 2024".

Comercio, con cuentas alegres

El contraste lo puso el sector comercial, porque en su reporte mensual el INE cifró en 6% el crecimiento durante noviembre del Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, "acumulando un alza de 5,6% al undécimo mes del año".

La estadística mostró que los tres subsectores del guarismo tuvieron crecimientos: Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47), con 6,2%; Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46), con 5,5%; y Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45), con 7,5%.

El INE informó además que el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes tuvo un crecimiento de 1,5% en 12 meses, acumulando una expansión de 1,5% entre enero y noviembre de 2025.

Finalmente, el Índice del Comercio Electrónico Minorista "registró un alza de 22,9% en 12 meses, acumulando un crecimiento de 14,4% en lo que va del año".