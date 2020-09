Presidente del Banco Central: La caída más grande de la economía ya ocurrió y empieza un camino de recuperación

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, aseguró que la caída más grande de la economía chilena ya ocurrió y en los últimos meses se ha estabilizado, en el marco de los efectos de la pandemia de Covid-19, y expuso que las proyecciones del emisor apuntan a que la actividad inició la senda de la recuperación.

"Podemos decir que la caída más grande de la actividad ya ocurrió en los meses anteriores, la economía empieza a estabilizarse y comienza un camino de recuperación. ¿Qué velocidad tendrá y qué factores influirán? Eso siempre es opinable; nuestras estimaciones son que este año ya no vamos a tener una caída tan grande como la que pensábamos, y que el próximo año vamos a tener una economía creciendo", sostuvo en El Diario de Cooperativa.

Cumplidos los seis meses desde la llegada de la pandemia a Chile, "hemos visto cómo las cosas se han comportado: la economía tuvo una caída muy fuerte entre marzo y mayo, acumilativamwnte en ese período el PIB llegó a estar 16 por ciento por debajo respecto a comienzo de año; y de ahí en adelante la situación ha comenzado a estabilizarse más, junio y julio, en comparación, han estado un poco más positivos y significa que la economía en la primera mitad del año cayó menos de lo que se esperaba".

Aunque aún pronostica números negativos, el Informe de Política Monetaria de septiembre proyecta mejores cifras que en el anterior, de junio. En el IPoM el Central estima que la economía retroceda entre 4,5 y 5,5 por ciento durante 2020, caída más optimista que la estimada en el informe previo, de entre 5,5 y 7,5 por ciento.

El economista explicó que las mejores se deben a que "hay sectores de actividad que fueron muy golpeados, pero que han sido capaces de irse adecuando a las nuevas condiciones; ha habido medidas de estímulo que han empezado a tener impacto más hacia el final de este período; y la evolución de la pandemia, que es el gran determinante: con la caída de los contagios las autoridades han ido flexibilizando las restricciones, que permite que se vaya recuperando algo la actividad".

[📻] Presidente del Banco Central: En esta etapa lo mejor que podemos hacer para que mejore la economía es asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias, y eso permitirá que poco a poco las actividades se vayan reactivando #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2020

"Como autoridad económica, economistas y Banco Central, lo mejor que podemos hacer es escuchar lo que la autoridad sanitaria plantea y ver qué es lo que eso va implicando para la economía, es importante seguir el principio de 'pastelero a tus pasteles'", apuntó.

Recordó que al inicio de la pandemia "hubo una época de mucha discusión sobre la tensión entre la economía y la salud", pero en la etapa actual -subrayó- "lo mejor que podemos hacer para que mejore la economía, es asegurar que cumplimos con las normas snaitarias, que somos prudentes en el desconfinamiento, y eso va a permitir que poco a poco las actividades se vayan reactivando".

"LA AUTONOMÍA YA NO ES TEORÍA, ES UNA REALIDAD DE 31 AÑOS"

Consultado sobre el debate que pueda existir en la eventual redacción de una nueva Constitución respecto a la autonomía del Banco Central, Marcel prevé que "todos los temas de la Constitución van a ser tema de discusión en el futuro y uno tiene que estar preparado para eso".

"Lo importante es qué se aporta desde la experiencia real (...) ya llevamos 31 años de funcionamiento autónomo, entonces ya no son hipótesis, no es teoría ni imaginación, sino que podemos observar una realidad (...) y evaluar cómo ha funcionado. La demostración más cercana es lo que ha sido nuestro trabajo en el último año, que ha sido tremendamente intenso", argumentó.

En ese marco, se refirió también a un video que ha sido reflotado en redes sociales esta semana, de los ganadores en 2018 del concurso "Economía + cerca" del Central, en el cual tres alumnos del Liceo Industrial Agustín Edwards Ross, de San Miguel, explican -mediante una canción de rap- las funciones del ente emisor y la importancia de su autonomía.

"Fue muy meritorio, llamó mucho la atención y los llevé a una reunión de banqueros centrales de todo el mundo, en Basilea (Suiza), en que se discutía cómo se podía (dar a) entender las funciones de los Bancos Centrales, dije 'más que lo que nosotros podemos explicar, quizás es más fácil entenderlo con lo que pueden decir unos muchachos de un Licor Industrial en Chile'. Y quedaron todos muy impresionados", recordó.

¿Segundo retiro del 10% e impuesto a los súper ricos? "No es nuestra competencia"

En tanto, evitó pronunciarse respecto al proyecto de algunos diputados de oposición que buscan habilitar un segundo proceso de retiro del 10 por ciento de ahorros previsionales, ni sobre la reforma transitoria que pretende fijar un impuesto por una única vez a los llamados "súper ricos", ya que en esos asuntos el Central no tiene facultades.

"Cuando se discutió la reforma del retiro de 10% fuimos muy claros en cuanto a que, siendo una medida de implicancias previsionales, no nos íbamos a pronunciar porque el tema previsional no es competencia del Banco Central. Nuestra preocupación, más bien, una vez se aprobó la legislación, fue ver qué podíamos hacer para que todo el ajuste de la cartera de pensiones y las liquidaciones de activos no generaran inestabilidad financiera y no presionaran las tasas de interés; lo hicimos y resultó, se ha llevado a cabo el proceso sin grandes sobresaltos", puntualizó.