Sector minero frenó el Imacec de julio que llegó al 1,8 por ciento

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró un incremento de 1,8% en julio de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, según informó este lunes el Banco Central.

El resultado estuvo marcado por el sólido desempeño de los servicios y el comercio, mientras que la minería presentó una significativa contracción.

De acuerdo con el reporte, el Imacec desestacionalizado aumentó 1,0% en comparación con junio y 2,3% en 12 meses. Además, el mes tuvo la misma cantidad de días hábiles que julio de 2024, descartando impacto por calendario en los resultados.

Los motores del crecimiento

El avance del Imacec se explicó principalmente por la actividad comercial, que anotó un aumento de 6,6% interanual, impulsada por ventas mayoristas en maquinaria, equipo, alimentos y vestuario.

El comercio minorista destacó en grandes tiendas, almacenes de comestibles y plataformas de venta online.

El comercio automotor también mostró alzas en ventas y mantenciones de vehículos.

Por su parte, los servicios crecieron 2,6% anual, con una positiva contribución de los servicios empresariales y personales, especialmente en el ámbito de la salud. El resultado desestacionalizado para los servicios fue de 0,7%, explicado principalmente por mayores servicios empresariales.

Minería frena el impulso general

Contrariamente al buen desempeño de otros sectores, la minería registró una caída de 3,3% interanual, afectada por una menor extracción de cobre, hierro y litio. También el resto de bienes, que incluye actividades agropecuarias, pesca, energía y construcción, tuvo una baja de 0,3%.

No obstante, la industria manufacturera logró crecer 1,7% anual, favorecida por la mayor fabricación de productos metálicos y químicos.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes subió 1,4% respecto del mes anterior, impulsada por la mayor actividad minera en este periodo específico.

Imacec no minero, impuestos y visión global

El Imacec no minero mostró un crecimiento anual de 2,5%, con un aumento desestacionalizado de 0,5% y 3,0% en 12 meses.

Los impuestos sobre productos, como IVA y derechos de importación, también contribuyeron positivamente, con alzas de 3,4% interanual y 1,0% mensual ajustado por estacionalidad.

Estos indicadores confirman una recuperación paulatina de la economía chilena, aunque persisten desafíos en el sector minero, fundamental para el país. El Banco Central estima que el Imacec es una aproximación temprana a la evolución mensual del PIB y recomienda consultar los informes técnicos para detalles metodológicos y comparativos.