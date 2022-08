El dólar se cotiza bajo los 900 pesos y el cobre se revaloriza

El dólar cotizó este lunes por primera vez por debajo de los 900 pesos desde que en julio superara esta barrera psicológica e iniciara una escalada que lo llevó a romper el techo de los 1.000 pesos, obligando a una intervención del Banco Central.

La caída coincide con la debilidad global de la divisa norteamericana y el alza esta jornada del precio del cobre -principal motor de la economía chilena-, que se apreció un 1,67 por ciento en la Bolsa de Metales de Londres (LME), por tercera vez consecutiva.

Según informó Cochilco, la libra se cotizó a 3,597 de la divisa estadounidenses frente a los 3,538 del viernes y los 3,498 del jueves, alcanzando su mayor nivel desde el pasado 4 de julio, cuando llegó a 3,645 por libra.

Precio del cobre BML, 01 de agosto:

US$ 3,597 la libra (US$ 7.930,50 la tonelada)

Variación diaria: 1,67 %

Promedio 2022: US$ 4,275 la libra.