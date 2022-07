El programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez del Banco Central continúa frenando el alza del dólar y este lunes, en su implementación oficial, logró bajar el precio de la divisa estadounidense en más de 100 pesos respecto a los últimos dos días de registro, cuando alcanzó un peak histórico de 1.060.

Durante esta mañana el dólar se cotizó en 939 pesos, una importante baja comparado con los 992 pesos informados el viernes, que fue la primera jornada con efectos tras el anuncio del ente emisor.

El cobre, por su parte, ayuda al peso chileno y registra una alza en su precio a tres meses: futuros del metal rojo anotan una ganancia de 2,78 por ciento a un valor de 3,32 de la moneda estadounidense la libra.

Precio del cobre BML, 18 de julio:

US$ 3,320 la libra (US$ 7.320,0 la tonelada)

Variación diaria: 4,57 %

Promedio 2022: US$ 4,339 la libra.