Economía chilena cierra 2025 con cobre e IPSA en máximos históricos, pero con deudas en empleo

La economía chilena concluye el año 2025 con cifras que marcan hitos en la historia financiera del país, con el mercado del cobre y el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) operando en niveles máximos, proporcionando un escenario de optimismo para el inicio de 2026.

El metal rojo cerró este miércoles en 5,67 dólares la libra, consolidando un promedio anual de 4,51 dólares, la cifra más alta desde que se llevan registros oficiales.

Este comportamiento alcista del cobre, que representa un incremento del 44% respecto al inicio del año, responde principalmente a interrupciones operacionales en grandes faenas que redujeron la oferta global.

"El principal soporte provino del lado de la oferta: disrupciones operacionales en faenas relevantes redujeron las holguras del mercado y reforzaron la expectativa de escasez de metal", explicó Víctor Garay, coordinador de mercado minero de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Para 2026, el Ministerio de Minería proyecta un precio promedio de 4,55 dólares la libra, lo que se traduce en recursos adicionales críticos para el Estado justo antes del cambio de mando presidencial.

La minería también proyecta un horizonte sólido de inversión para la próxima década. Entre 2025 y 2034, la cartera de proyectos mineros asciende a más de 104.500 millones de dólares, su nivel más alto en más de 10 años.

Esta inyección de capital promete dinamizar la economía nacional, aunque los expertos advierten que la efectividad de estas inversiones dependerá de que las políticas pro crecimiento se traduzcan en realidades operativas concretas.

IPSA histórico

En paralelo, la Bolsa de Santiago vivió un año de euforia financiera, registrando 72 niveles máximos históricos en el IPSA durante el ciclo. El indicador alcanzó el pasado lunes la marca de los 10.500 puntos, cerrando el año en 10.481 unidades.

Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae, calificó este crecimiento cercano al 50% como una señal de confianza: "Esto sucede por las expectativas en torno al próximo Gobierno, que se ha declarado como una Administración pro empleo, pro mercado y pro crecimiento".

Sin embargo, el optimismo de los mercados financieros no se ha reflejado con la misma intensidad en la calidad de vida de los ciudadanos a través del empleo. La tasa de desocupación subió a un 8,4% en el último trimestre móvil (septiembre-noviembre), sumando 34 meses consecutivos con cifras sobre el 8%.

"Debilitamiento persistente" en la generación de empleo formal

Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC, advirtió sobre un "debilitamiento persistente" en la generación de empleo formal, señalando que la recuperación económica "no se ha traducido en una mejora sostenida del mercado laboral".

Como medida paliativa para los sectores más vulnerables, el Ministerio del Trabajo recordó que a partir de mañana, 1 de enero de 2026, el sueldo mínimo subirá de 529.000 a 539.000 pesos.

Este incremento beneficia a cerca de 900.000 trabajadores en el país y marca un hito en la actual Administración, considerando que el salario básico se encontraba en 350.000 pesos al inicio del periodo gubernamental.