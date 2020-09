Director ejecutivo de NotCo: "Hace tiempo que Chile no exporta sólo materia prima"

Matías Muchnick, director ejecutivo de la empresa chilena The Not Company (NotCo) y uno de sus cofundadores, dijo a Cooperativa que Chile ya no sólo exporta materia prima, sino que también internacionaliza "talento".

"Yo creo que hace tiempo que Chile no sólo exporta materia prima, creo que también exporta mucho talento, y (el escenario tradicional) era algo que se daba porque no había muchas oportunidades de innovación adentro del país", comentó Muchnick en conversación con Cooperativa.

La compañía de tecnología de alimentos (food tech) ha estado en la mesa durante los últimos días por obtener en una ronda de financiamiento 85 millones de dólares, alcanzando un total de 118 millones de dólares, lo que la transformó en la startup chilena con mayor inversión extranjera.

NotCo llamó la atención de Bezos Expedition (del director ejecutivo de Amazon Jeff Bezos), y el fondo de inversión Future Positive, de Biz Stone, cofundador de Twitter, quienes se volvieron uno de los grupos inversionistas más importantes del emprendimiento que ofrece productos como NotMayo, NotMilk, NotBurger y NotIceCream, que pese a no poseer ningún ingrediente animal, alcanza un sabor semejante al producto original.

"Lo que al principio, quizás, fue una apuesta, terminó siendo algo realmente notable, y creo que esta ronda es la consolidación de eso: de que Chile puede desarrollar investigación y desarrollo, puede generar una tecnología, algo nuevo y único en el mundo entero", reflexionó.

No obstante, Muchnick opinó que no cree "que sea justo decir que éste es el año de las startup chilenas... Yo te puedo garantizar que muchas más startup han muerto en esta pandemia que las que les ha ido bien".

"Somos felices de aspirar a ser una inspiración"

El CEO de la empresa hizo una mención a otro de los emprendimientos chilenos que ha resaltado en el mercado: el servicio de delivery Cornershop, que califica como una "inspiración", algo que también -indicó- aspira a ser NotCo para los demás startup.

"Cornershop tiene un piso algo extraordinario y, obviamente, también es un emprendimiento que nosotros miramos como una inspiración, y nosotros estamos felices también de, quizás, convertirnos en esa inspiración que viene", expresó.

El cofundador de NotCo concluyó señalando que "en los momentos de crisis tienes a grandes ganadores y grandes perdedores; muchas compañías de última milla estaban quebrando y ahora, con el Covid, salieron a la luz y les está yendo como nunca hubieran pensado".

De momento, la empresa, que se encuentra en Argentina, Chile y Brasil, está en un proceso de expansión hacia el mercado estadounidense, específicamente en California y Nueva York, y también en otros países de Latinoamérica.

Además, adelantó que trabajan en nuevos productos y sabores como quesos, yogurt y pollo.