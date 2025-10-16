Horst Paulmann dejó a su hijo de siete años el 62% de su herencia

El empresario Horst Paulmann, fundador de la multinacional Cencosud, dejó un testamento en el que manifestó su voluntad respecto a cómo quería que fuera repartida su herencia, en la que precisó que a su hijo menor, de tan solo 7 años, le corresponde más del 60% del total.

El magnate falleció el 11 de marzo último, cuando tenía 89 años. Previamente, en 2018, se oficializó su primer testamento, a solo días del nacimiento de su cuarto hijo. Sin embargo, Paulmann dejó un segundo legado en 2022, en el que cambió la cláusula que definía la repartición, consignó Diario Financiero.

Los detalles del testamento

En su declaración, el chileno-alemán detalló "haber estado casado en únicas nupcias con doña Helga Paula Johanna Koepfer Schoebitz, ya fallecida. De dicho matrimonio nacieron mis hijos Manfred, Heike y Peter". También explicó que su cuarto hijo, menor de edad, nació durante su relación con Katherine Bischof Sepúlveda.

Asimismo, Paulmann indicó que la mitad legítima de su herencia sea repartida entre todos sus hijos: "De la forma y proporciones que establece la ley", precisó en el documento.

En tanto, una cláusula establece que la cuarta de mejoras (25%) y la cuarta libre de disposición (25%) le corresponderá a su hijo menor "respecto de la totalidad de los bienes de mi propiedad que a la fecha de mi muerte figuren a mi nombre".

El citado medio también detalló que el empresario realizó, a lo largo de su vida, importantes transferencias y donaciones a sus otros tres hijos. Es por esta razón que decidió destinar dichos porcentajes adicionales a su hijo más pequeño, para totalizar el 62,5% de su herencia.

En ese sentido, los tres hijos mayores participan -desde hace décadas- en la matriz Quinchamalí Ltda, que tiene control sobre Cencosud, por lo que cada uno posee un cuarto de esa compañía. Además, el testamento menciona tres propiedades sin detallar sus avalúos.