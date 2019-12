Pesar en San Felipe por la quiebra de Conservas Dos Caballos

La empresa Conservera Pentzke Dos Caballos, ubicada en San Felipe, cierra su actividad, tras aprobar la justicia su quiebra, solicitada por bancos acreedores, lo que dejará sin trabajo a unos 450 empleados directos, afectando además la venta de unos 70 proveedores agrícolas de la zona.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de San Felipe tomó la decisión tras la negativa de los mayores acreedores a aceptar una alternativa financiera propuesta por uno minoritario, el que ofreció garantías para asegurar la continuidad laboral y previsional para el período enero-abril 2020.

Con 113 años de antigüedad, la Conservera Dos Caballos fue fundada en 1906 por el inmigrante alemán Ernesto Pentzke y ha sido gestionada por la familia Pentzke desde entonces en el Valle de Aconcagua.

"A pesar de todos nuestros esfuerzos profesionales para generar fórmulas y propuestas concretas, éstas lamentablemente no lograron convencer a la última línea de decisión que fue la banca", relató Patricio Pentzke Velásquez, presidente del directorio de la Conservera Pentzke S.A.

Como liquidador titular y suplente fueron designados Nelson Machuca y Eduardo Godoy, respectivamente, quienes tendrán la misión de incautar y liquidar los activos denominados prescindibles, para luego iniciar la venta de los objetos que están dentro de la empresa.

"Los bancos, con una frialdad tremenda, no votan la continuidad de la empresa sino que velan por sus intereses (...) no se entiende que la banca no apoye a empresas que están pasando por una situación como la que estamos viviendo", comentó el alcalde de San Felipe, Patricio Freire.