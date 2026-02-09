Suspendida la venta del SOAP: Gobierno dice que reglamento de Ley Jacinta estará listo esta semana

El ministro de Economía, Álvaro García, abordó este lunes la suspensión temporal del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) -por parte de la Asociación de Aseguradoras de Chile (AACh)"- y confirmó que la solución administrativa estará lista durante esta semana.

El gremio indicó que la medida se debe al inicio de la Ley Jacinta, que añade requisitos físicos y psíquicos para obtener o renovar licencias de conducir, por lo que las compañías no pueden vender el SOAP "hasta que se complete el procedimiento administrativo exigido por el mandato legal para su entrada en vigencia".

Frente a esta situación, el titular de Economía explicó que la iniciativa "se publicó recién el sábado y fueron bien rápidas las aseguradoras en alegar. (Sin embargo), un día después de publicada la ley, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ya está trabajando en el reglamento que va a permitir aplicar la nueva ley prontamente".

"En el curso de esta semana este reglamento debiese estar listo. Por lo tanto, las personas van a poder concurrir a comprar su SOAP sin ninguna dificultad", aseguró el secretario de Estado.

Al ser consultado respecto del funcionamiento del SOAP de quienes lo adquirieron recientemente, pero antes de la publicación de la ley, García respondió: "Sí, por supuesto. Las leyes nunca son retroactivas. Lo que ya han comprado, su compra es válida", enfatizó.

Sernac monitorea el comportamiento de las empresas

El director subrogante del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Milo Rojas, informó que se encuentran monitoreando de cerca el comportamiento de las empresas para asegurar que no se vulneren los derechos de los consumidores.

El organismo recordó que el SOAP es un requisito indispensable para renovar el permiso de circulación, cuyo plazo legal vence el próximo 31 de marzo, e hizo un llamado a los usuarios que sientan que sus derechos han sido afectados a presentar sus reclamos a través de los canales oficiales del servicio.