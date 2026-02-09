"El 11 de marzo no se puede llegar a improvisar": RN espera que Kast acoja experiencia de Chile Vamos

Mientras que el Presidente electo José Antonio Kast inició sus vacaciones, el equipo de "La Moneda chica" trabaja en el plan de los primeros 90 días de gobierno, luego de la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales.

A la espera de asumir en marzo próximo, el Mandatario pasará los próximos 10 días en la comuna de Ensenada, en la Región de Los Lagos, mientras que aún falta definir quién será el subsecretario de Fuerzas Armadas, un rol clave en el denominado Plan Escudo Fronterizo.

Desde RN, el jefe de bancada Frank Sauerbaum cree "que los partidos y la experiencia que tienen los partidos de Chile Vamos en los dos gobiernos del Presidente Piñera se van a considerar en las seremías y en el resto de los servicios, que son tan importantes para ejecutar las políticas públicas del Presidente Kast".

"Yo no tengo ninguna duda de eso, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar", manifestó.

Comisionado para la macrozona norte

Un tema que ha generado críticas es la posible designación de un comisionado para la macrozona norte del país, lo que ha sido calificado por algunos como una nueva traba burocrática.

El diputado Matías Ramírez (PC) dijo que "cuesta entender esta figura de comisionado que intenta implementar el nuevo gobierno. Yo creo que acá la función y la coordinación siempre debe realizarse por los sujetos que por ley están obligados a esto, por eso el día de ayer ha nombrado delegados presidenciales".

"Yo creo que llama la atención que con un anuncio que decían que iban a disminuir los empleos públicos, se hable de crear nuevas figuras que ni siquiera están consideradas en la ley", añadió.

La diputada Ximena Ossandón (RN) planteó que "con su experiencia el Presidente electo tiene clarísimo que él tiene que mostrar su liderazgo. Los delegados, los representantes de, para un tema o para otro, tienen que tener una fiscalización muy fuerte de parte del Presidente de la República o de sus asesores más cercanos".