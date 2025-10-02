Cobro de IVA: AliExpress, Amazon y Shein ya se inscribieron en el SII

El Servicio de Impuestos Internos (SII) destacó que las plataformas de comercio online que generan casi el 90% de los envíos que llegan al país ya están inscritas para iniciar el cobro de IVA para todos los pedidos de hasta 500 dólares, a partir del 25 de octubre.

Se trata de AliExpress, Amazon, Shein, Temu y Shopee, entre otras, que detallaron la directora (s) del SII, Carolina Saravia, y la directora de Aduanas, Alejandra Arriaza, que comentaron que AliExpress en particular concentra el 78% del total de estas compras.

Según datos de Aduanas, en 2024 ingresaron al país más de 54 millones de paquetes, de los cuales más de 50 millones correspondían a importaciones por un monto declarado igual o menor a 41 dólares (mediante servicios de courier y Correos de Chile), los que representan más del 93% del total de envíos recibidos durante el año.

La Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias estableció que quedarán afectos a IVA los bienes ubicados en el extranjero comprados de forma remota por un consumidor final, a través de una plataforma o de un comercio digital, siempre que el bien tenga como destino nuestro país y su valor no supere los 500 dólares o su equivalente en moneda nacional.