Exministro García: La megarreforma aumenta el déficit fiscal y es excesivamente optimista

El exbiministro de Economía y Energía de la Administración Boric, Álvaro García, advirtió en Cooperativa que el llamado proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social del Gobierno se basa en cálculos "excesivamente optimistas", y que tal como está, la eventual rebaja del impuesto corporativo aumentará el déficit fiscal.

Citando el informe financiero de la iniciativa en El Primer Café económico de este jueves, la exautoridad relevó que "al reducir los ingresos fiscales sin compensarlos, se incrementa el déficit fiscal, que es lo que todos estamos de acuerdo en que debemos evitar que ocurra. Y se aumenta el déficit fiscal con supuestos bastante optimistas respecto de los incrementos en el ingreso fiscal que va a producir este proyecto".

"A todas luces -a mi juicio-, es un proyecto que no resuelve el tema fiscal que el país tiene, y que es excesivamente optimista a la luz de toda la experiencia nacional e internacional respecto de sus efectos en el crecimiento", aseguró García.

Coincidió con el exministro Rodrigo Echecopar (Frente Amplio), investigador del centro de estudios Rumbo Colectivo, emplazando a organismos como el Consejo Fiscal Autónomo y el Banco Central a evaluar con cautela "un proyecto que tiene muchos riesgos de aumentar el déficit fiscal", puesto que "el 70% del crecimiento que proyectan lo hacen en base a cálculos que ninguna comisión ha revisado".

El opositor relevó que en La Moneda "dicen que en 10 años se va a compensar" la rebaja del impuesto corporativo, lo que en su opinión "debiese ser el primer llamado de alerta. Todos los economistas han dicho que no hay ninguna manera de que el crecimiento compense la menor recaudación".

Por lo demás, alertó que "la manera en que está construido el informe financiero y regulatorio básicamente equipara todas las medidas que están impulsando al parámetro que definió la Comisión Marfán, de un 0,65% de aumento del PIB en 10 años por 1 punto de reducción en la tasa tributaria. Pero no toman en cuenta muchos de los supuestos, límites o bordes que planteó esa comisión".

Unión con "anti-permisología" puede ser clave

En contraste, la economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García planteó: "No hay que entender el proyecto como una medida aislada. Bajar solamente el impuesto a la empresa va a generar un impacto en el crecimiento y la inversión, pero no es sustancial. También hay temas regulatorios y de agilización de procesos".

"Efectivamente, hay que sentarse y verlo con calma, esperar a lo que dice el CFA, pero como toda evaluación de cualquier proyecto, siempre hay más de un supuesto, lo que no descalifica los supuestos de ellos (el Gobierno), sino que ellos deben justificarlos adecuadamente", argumentó.

"Sin duda -continuó-, la rebaja del impuesto a las empresas hay que hacerla, pero es fundamental unirla a lo del empleo y a todo el tema de la permisología. Por sí sola no va a resultar".

A su turno, la académica Gabriela Clivio, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, admitió que puede haber "mucho optimismo" por parte del Ejecutivo en esta materia, "pero también tenemos claro que habrá un efecto positivo en el crecimiento, y el efecto puede ser incluso mejor de lo que estamos pensando si combinamos la rebaja de la tasa del impuesto corporativo, con la reducción de la permisología, que también tiene un efecto en el crecimiento al atraer inversiones".